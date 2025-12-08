Трудовой кодекс РФ может увеличить лимиты сверхурочной работы

В правительстве России подготовлены поправки в Трудовой кодекс РФ, которые позволят увеличить лимиты сверхурочной работы для желающих зарабатывать больше. Об этом пишут РИА Новости. Также законопроект предполагает разрешить малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах, и защитить работодателя от ряда злоупотреблений.
По данным минтруда, рынку труда России до 2032 года необходимо заместить 12,2 млн человек с учётом новых рабочих мест и выбывающих на пенсию.
Одно из ключевых предложений: увеличение вдвое максимального порога сверхурочной работы, которую работник может выполнить за календарный год — до 240 часов.
Сейчас продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год, за рядом исключений. В большинстве других стран лимит сверхурочных часов составляет от 240 до 560 часов в год.
Авторы законопроекта предполагают, что увеличение количества сверхурочных часов в основном затронет быстрорастущие отрасли. Это прежде всего обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых.
Согласно ТК РФ, первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном.
По данным опросов, проведённых в рамках подготовки законопроекта, 90% сотрудников готовы к сверхурочной работе за дополнительную плату, однако на сегодняшний день не все переработки оформляются из-за малого количества установленных ТК РФ сверхурочных часов. А значит, предлагаемые изменения позволят вывести таких работников из тени, и, соответственно, помогут обеспечить рост ВВП и увеличат налоговые поступления.