Золотой запас России за год увеличился на 112 миллиардов долларов, о чем свидетельствуют данные Центробанка страны.
К началу прошлого декабря Банк РФ держал в хранилищах золотые слитки на 198,1 миллиарда долларов, а сейчас — на 310,7 миллиарда.
Причина заключается в росте цен на драгоценный металл: за последние 12 месяцев они поднялись в 1,6 раза — с 2,6 тысячи долларов до 4,3 тысячи за тройскую унцию.
Между тем в физическом выражении российский золотой запас уменьшился. Согласно последним доступным данным, он составлял 2326,5 тонны, а год назад было на 6 тонн больше.
Доля золота в российских резервах к началу декабря составила 42,3%. Валютная часть международных активов страны за год увеличилась на 1,3%, до 423,9 миллиарда долларов.
Всемирный совет по золоту (WGC) ранее заявил, что Россия сохранила пятое место в мировом рейтинге по объему золотых резервов.