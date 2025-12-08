Ричмонд
Раскрыто, что американский бизнес хочет вернуться на российский рынок

Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи сообщил, что крупные компании из США заинтересованы в расширении присутствия в РФ. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Эйджи назвал отмену запрета на инвестиции приоритетом номер один. По его словам, те фирмы, которые сохранили деятельность в России, готовы наращивать операции, а ушедшие или не успевшие зайти «хотели бы иметь такую возможность в будущем». Он отметил, что после смены власти в Белом доме начали появляться положительные сигналы, указывающие на готовность к диалогу.

Руководитель AmCham выразил надежду, что президент США Дональд Трамп «услышит Трампа-бизнесмена» и постарается минимизировать ущерб, который действующие санкции наносят американским компаниям. Он подчеркнул, что это чувствуется и по публичным заявлениям нынешнего главы США.

Эйджи рассказал, что в администрации Трампа позитивно восприняли представленный бизнес-сообществом документ под названием «Белая книга» — анализ с предложениями по частичному снятию ограничений. Бумага была подготовлена весной и представлена в Вашингтоне. По словам главы палаты, собеседники в администрации сочли её важным материалом на случай общего потепления отношений.

Американский бизнес надеется, что этот документ может стать дорожной картой для будущих переговоров, поскольку в нём детально описано, какой урон санкции наносят компаниям США, работающим на российском направлении.

