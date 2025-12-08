Раскрыто, что американский бизнес хочет вернуться на российский рынок

Эйджи назвал отмену запрета на инвестиции приоритетом номер один. По его словам, те фирмы, которые сохранили деятельность в России, готовы наращивать операции, а ушедшие или не успевшие зайти «хотели бы иметь такую возможность в будущем». Он отметил, что после смены власти в Белом доме начали появляться положительные сигналы, указывающие на готовность к диалогу.