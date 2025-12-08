Долина считает, что при покупке квартиры Лурье не проявила осмотрительности

История получила огласку в августе 2024 года. Тогда стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, звонивших ей с территории Украины. С апреля по июнь злоумышленники убеждали её перевести накопления на «безопасные» счета, а затем — продать квартиру. После осознания обмана певица обратилась в полицию.