Долина считает, что при покупке квартиры Лурье не проявила осмотрительности

В решении суда по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной, с которым ознакомился ТАСС, отмечено, что покупательница жилья Полина Лурье не проявила должной осмотрительности при заключении сделки. Эти выводы содержатся в мотивировочной части постановления.
Суд установил, что Лурье, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель и работающая в сфере аренды и управления недвижимостью, проигнорировала обстоятельства, указывавшие на искажение воли продавца. В документе подчёркнуто, что она «не проявила даже минимальный уровень разумной осторожности», заключая договоры купли-продажи с артисткой.
История получила огласку в августе 2024 года. Тогда стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, звонивших ей с территории Украины. С апреля по июнь злоумышленники убеждали её перевести накопления на «безопасные» счета, а затем — продать квартиру. После осознания обмана певица обратилась в полицию.
Хамовнический суд признал сделку недействительной. Мосгорсуд подтвердил решение, а Второй кассационный суд 27 ноября отклонил жалобы. Покупательница подала обращение в Верховный суд, который остаётся последней инстанцией.
