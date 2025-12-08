В Уфе обсудили развитие креативной экономики Башкирии

«Наша креативная экономика может развиваться не только в столицах и кластерах, но и в небольших и малых городах, даже в селах — это принципиально, и этим мы как исследователи занимаемся, — она становится основой развития территорий, инфраструктуры, среды, в которой может реализовать свой потенциал любой творческий человек. Динамика роста креативной экономики в четыре раза превышает всю экономику России. При этом степень влияния креативных индустрий на другие отрасли очень высока», — отметила Марина Монгуш.