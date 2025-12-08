В Уфе обсудили развитие креативной экономики Башкирии

Руководитель республики отметил, что креативные индустрии — очень интересное и важное направление. Потенциал для их развития в регионе солидный. Радий Хабиров рассказал, что перед управленческой командой для развития этой сферы стояло две задачи.
Первое — это нужно было разбудить среду. Второе и самое важное — создать условия для развития креативных индустрий. В республике учредили гранты для поддержки этой сферы, ведется подготовка кадров для креативных индустрий, создана отдельная дирекция, принят республиканский закон, идет активная работа по всем направлениям.
Напомним, что по итогам 2025 года Башкортостан вошел в тройку лучших регионов в рамках Национальной премии в сфере креативных индустрий, организованной АНО «Креативная экономика» при поддержке администрации президента Российской Федерации.
Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш рассказала, что 2024 год стал прорывным для развития креативной экономики в России. В первую очередь за счёт внимания Президента РФ к этой теме. Глава страны поставил цель увеличить долю креативного сектора в ВВП страны к 2030 году до 6%, и это стало главным ориентиром, заложенным во все стратегические документы в области креативных индустрий.
Принят профильный федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Он устанавливает единые правила регулирования креативных индустрий по всей стране, полномочия федерального центра и регионов, закрепляет меры поддержки. Назначен единый куратор креативной экономики — Минэкономразвития России. За последние пять лет в креативных индустриях России создано более 4,6 миллиона рабочих мест. Марина Монгуш отметила, что креативная экономика стала мощной движущей силой обновления регионов. Создание креативных кластеров, развитие творческих инициатив и IT-проектов, активное участие региональных властей — всё это формирует основу устойчивого экономического и социального развития.
«Наша креативная экономика может развиваться не только в столицах и кластерах, но и в небольших и малых городах, даже в селах — это принципиально, и этим мы как исследователи занимаемся, — она становится основой развития территорий, инфраструктуры, среды, в которой может реализовать свой потенциал любой творческий человек. Динамика роста креативной экономики в четыре раза превышает всю экономику России. При этом степень влияния креативных индустрий на другие отрасли очень высока», — отметила Марина Монгуш.
В целом в России креативный сектор экономики генерирует 14,5 трлн рублей выручки ежегодно, в нем занято 6 млн россиян.
«Очень важно, что Радий Фаритович уделяет большое внимание развитию креативных индустрий. Представители креативного сообщества Башкортостана видят вовлечённость в эту работу Главы Башкортостана, и действительно хотят приносить пользу своей малой родине. А они, в свою очередь, создают новые рабочие места и творческую атмосферу в населённых пунктах республики. И наша задача — сделать их партнёрами в развитии территорий», — сказала Марина Монгуш, отвечая на вопросы журналистов.