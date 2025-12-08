Ричмонд
«Белинвестбанк» предупредил белорусов о некорректном отображении баланса карт

Крупный банк предупредил о некорректном отображении остатка на картах белорусов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси один из крупных банков предупредил клиентов о некорректном отображении остатка на банковских картах. Ситуацию прокомментировала пресс-служба «Белинвестбанка».

В финучреждении проинформировали о том, что вечером в понедельник, 8 декабря, баланс на картах белорусов может оказаться некорректным. На это могут повлиять технологические работы, которые будут проходить с 21.00 часов 8 декабря до 09.00 утра вторника, 9 декабря. Таким образом примерно в течение 12 часов баланс на картах «Белинвестбанка» может быть ошибочным.

— Возможны и другие проблемы, — предупредили в пресс-службе.

Между тем стоимость получения водительских прав может повыситься в Беларуси.

Еще мы писали, что ГАИ усиливает контроль за маршрутками в Минске — ремни безопасности и зимние шины.