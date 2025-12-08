«Белинвестбанк» предупредил белорусов о некорректном отображении баланса карт

В финучреждении проинформировали о том, что вечером в понедельник, 8 декабря, баланс на картах белорусов может оказаться некорректным. На это могут повлиять технологические работы, которые будут проходить с 21.00 часов 8 декабря до 09.00 утра вторника, 9 декабря. Таким образом примерно в течение 12 часов баланс на картах «Белинвестбанка» может быть ошибочным.