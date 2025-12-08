В Татарстане тарифы на ЖКУ вырастут дважды в 2026 году

В 2026 году жителей Татарстана дважды ждет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В январе тарифы вырастут на 1,7%, а в октябре — дополнительно на 18,2% в отдельных муниципалитетах. Индексацию утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Согласно нормативам, допустимое отклонение от среднего индекса для отдельных районов республики составит 4,8%. Это означает, что если в целом по региону тарифы вырастут на 13,4%, то в некоторых муниципалитетах увеличение может достичь 18,2% с октября.
Как пояснили в Госкомитете Татарстана по тарифам, основными причинами роста являются необходимость модернизации изношенных коммунальных сетей и изменения в налоговом законодательстве. С 2026 года управляющие компании, работающие по упрощенной системе налогообложения, будут обязаны платить НДС в размере 22%, что создает дополнительную финансовую нагрузку.