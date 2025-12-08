Россиянам хотят увеличить лимиты сверхурочной работы для повышения доходов

Действующее законодательство не допускает продолжительность сверхурочной работы для каждого работника более 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год за рядом исключений. Предлагается увеличить продолжительность сверхурочной работы для каждого работника до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на данного работодателя.