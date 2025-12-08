Россиянам хотят увеличить лимиты сверхурочной работы для повышения доходов

Минэкономразвития и Минтруд предлагают увеличить лимиты сверхурочной работы для желающих зарабатывать больше, следует из проекта поправок в ТК РФ.
Отмечается, что инициатива входит в комплекс мер, направленных на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров на рынке труда в стране, передает РИА Новости.
В частности предлагается вдвое увеличить максимальный порог сверхурочной работы, которую работник может выполнить за календарный год, до 240 часов.
Действующее законодательство не допускает продолжительность сверхурочной работы для каждого работника более 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год за рядом исключений. Предлагается увеличить продолжительность сверхурочной работы для каждого работника до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на данного работодателя.
Авторы инициативы полагают, что такая меры позволит привлечь к сверхурочной работе более 750 тысяч человек, а у граждан появится возможность увеличить доход с учетом оплаты в двойном и более размере.
Предполагается, что эта инициатива может коснуться в основном тех отраслей, которые будут существенно наращивать производство продукции и оказание услуг, в том числе обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. При этом к такой сверхурочной работе могут быть привлечены не все сотрудники.
