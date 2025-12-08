В Уфе предлагают зарплаты до 130 тысяч рублей

Администрация Уфы назвала шесть вакансий с наиболее привлекательными условиями оплаты труда. Всего в городе сейчас доступно более 10 тысяч рабочих мест.
Так, самую высокую зарплату готовы платить инженеру-проектировщику на предприятии «ФармСтандарт-УфаВита» — от 120 до 140 тысяч рублей в месяц.
На втором месте по доходности — вакансия слесаря-электромонтажника с окладом от 92 до 120 тысяч рублей. Также в список попали:
— Водитель спецтехники (90−120 тысяч рублей);
— Электрогазосварщик (87−131 тысяча рублей);
— Электромеханик (85−87 тысяч рублей);
— Врач-травматолог-ортопед (до 85 тысяч рублей).