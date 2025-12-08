Средняя предлагаемая зарплата в Новосибирске достигла 80 тысяч рублей

Средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области по итогам ноября достигла 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
В среднем по Сибири предлагаемая зарплата составила 76 100 рублей, что на 10% больше, чем в начале года, прирост составил 6 988 рублей.
Новосибирская область вошла в топ сибирских регионов-лидеров с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. Первое место в рейтинге занимает Республика Тыва — 94 452 рублей, далее идет Красноярский край — 84 296 рублей, Иркутская область — 81 977 рублей.
Наибольший рост зарплат с начала года зафиксирован в Республике Алтай (+37%), Хакасии (+28%) и Тыве (+18%). Новосибирская область показала прирост в 13%.