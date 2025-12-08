Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ММК ожидает 6,8 млрд рублей экономического эффекта от цифровизации

По итогам 2025 года Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК», Челябинская область) ожидает получение экономического эффекта от реализации первого этапа стратегии цифровизации в размере 6,8 млрд рублей. Об этом в ходе круглого стола, организованного Роскачеством, сообщил руководитель по системе качества и менеджмента процессов ПАО «ММК» Николай Гладких.

От инвестиций на ММК ждут экономический эффект.

По итогам 2025 года Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК», Челябинская область) ожидает получение экономического эффекта от реализации первого этапа стратегии цифровизации в размере 6,8 млрд рублей. Об этом в ходе круглого стола, организованного Роскачеством, сообщил руководитель по системе качества и менеджмента процессов ПАО «ММК» Николай Гладких.

«Объем инвестиций в первый этап стратегии составил 3,9 млрд рублей, при этом средний срок окупаемости проектов оценивается в 2,4 года. Максимальный экономический эффект принесла система “Оптимальный чугун”, направленная на оптимизацию аглококсодоменного производства, а также внедрение системы оптимизационного планирования. Из 95 реализованных проектов в 51 были задействованы технологии искусственного интеллекта», — отметил Николай Гладких. За период с 2020 по 2024 год на предприятии реализовано 95 проектов в сфере ИИ.

В 2024 году было принято решение консолидировать все центры компетенций ММК, специализирующиеся на различных направлениях искусственного интеллекта, в единую структуру — центр искусственного интеллекта. Эта организация начала работу в марте 2025 года и обеспечила более эффективное внедрение проектов на основе ИИ, а также стандартизацию компонентов цифровой платформы искусственного интеллекта.

Компания уделяет приоритетное внимание цифровой трансформации процессов управления качеством. В частности, на предприятии внедрена система динамического управления технологическими рисками, которая позволяет оперативно выявлять нестандартные режимы работы оборудования и производственные ситуации, сопровождающиеся отклонениями от установленных технологических параметров. При возникновении высокого риска получения продукции, не соответствующей требованиям, система уведомляет профильных специалистов, автоматически формирует интерактивную технологическую карту и вносит коррективы в ход технологического процесса. Функционирование решения обеспечивается за счет применения инструментов предиктивной аналитики и адаптивного управления. Проект реализован по всем ключевым производственным переделам комбината — от кислородно-конвертерного и электросталеплавильного производств до участков горячей и холодной прокатки, а также линий выпуска металла с покрытиями.

Параллельно на предприятии ведется реализация еще одного проекта, ориентированного на повышение стабильности и качества выпускаемой продукции, — «Цифровой анализ качества». «До 2028 года мы намерены создать корпоративную онлайн-платформу мониторинга технологических процессов производства и оказания услуг потребителям. Ее функционал позволит автоматически рассчитывать ключевые показатели эффективности, исключить элементы неопределенности и влияние человеческого фактора при контроле качества продукции и ее аттестации», — сообщил Николай Гладких. Как поясняют в компании, это решение создаст основу для перехода к практике обязательного контроля соблюдения технологии и оперативного реагирования на отклонения критически значимых параметров по индивидуальным чек-листам. Внедрение проекта также обеспечит переход к динамическому управлению технологическими процессами и к превентивному управлению качеством на базе прогнозных моделей.

В 2025 году стартовал еще один значимый проект — «Культура производства», направленный на расширение участия сотрудников комбината в решении производственных задач и улучшение условий труда. Работники цехов могут направлять руководству свои предложения по совершенствованию технологических процессов, повышению качества продукции, улучшению условий и безопасности труда, созданию более эффективной рабочей среды через специальное мобильное приложение. Пилотной площадкой для проекта стал листопрокатный цех № 11. В дальнейшем планируется масштабирование «Культуры производства» на другие подразделения комбината.