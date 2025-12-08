ММК ожидает 6,8 млрд рублей экономического эффекта от цифровизации

Параллельно на предприятии ведется реализация еще одного проекта, ориентированного на повышение стабильности и качества выпускаемой продукции, — «Цифровой анализ качества». «До 2028 года мы намерены создать корпоративную онлайн-платформу мониторинга технологических процессов производства и оказания услуг потребителям. Ее функционал позволит автоматически рассчитывать ключевые показатели эффективности, исключить элементы неопределенности и влияние человеческого фактора при контроле качества продукции и ее аттестации», — сообщил Николай Гладких. Как поясняют в компании, это решение создаст основу для перехода к практике обязательного контроля соблюдения технологии и оперативного реагирования на отклонения критически значимых параметров по индивидуальным чек-листам. Внедрение проекта также обеспечит переход к динамическому управлению технологическими процессами и к превентивному управлению качеством на базе прогнозных моделей.