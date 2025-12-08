В Тюмени за сотни миллионов рублей продают актив ЯНАО

За здание и землю под ним планируют получить минимум 395 миллионов.
В Тюмени выставили на продажу Дом ребенка, входящий в состав госимущества Ямало-Ненецкого автономного округа. Начальная стоимость объекта — 395 953 900 рублей. Информация представлена на сайте по проведению торгов.
«Приватизация государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа. Здание: Дом ребенка (три этажа, площадь 2 830 квадратных метров). Также — земельный участок площадью 4 950 квадратных метров. Начальная цена: 395 953 900 рублей», — говорится в документации лота.
Здание расположено на Максима Горького, 28а. Ранее по этому адресу располагался Центр патологии речи и нейрореабилитации, однако он был закрыт в 2024 году из-за снижения количества юных пациентов, а также возможности для детей проходить необходимые процедуры непосредственно в ЯНАО. Дом ребенка уже выставляли на торги, но продан он не был.