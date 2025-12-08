В Тюмени за сотни миллионов рублей продают актив ЯНАО

Здание расположено на Максима Горького, 28а. Ранее по этому адресу располагался Центр патологии речи и нейрореабилитации, однако он был закрыт в 2024 году из-за снижения количества юных пациентов, а также возможности для детей проходить необходимые процедуры непосредственно в ЯНАО. Дом ребенка уже выставляли на торги, но продан он не был.