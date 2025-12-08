В Самаре с 8 декабря вышли на маршруты 117 новых автобусов

Значительное обновление парка общественного транспорта произошло в Самаре. С 8 декабря на самые востребованные маршруты города вышли 117 новых автобусов модели «Лотос-105». Техника была закуплена в рамках федерального проекта развития общественного транспорта нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщили в пресс-службе перевозчика, партия новой техники прибыла в город в минувшую субботу, 6 декабря. После подготовительных работ автобусы уже в понедельник начали работу.
«Новые автобусы вышли на маршруты № 26, 50, 76 и 79. Мы постепенно меняем весь подвижной состав. Водители, которые вышли на новых автобусах, сегодня в новой форменной одежде. Мы обеспечиваем всех сотрудников современной экипировкой», — уточнили «КП-Самара» в компании «СамараАвтоГаз».
Новые «Лотосы» — это современный, максимально комфортный для горожан транспорт. Модель Lotos-105 C02 оснащена климат-контролем с мощной системой отопления (8 приборов) и кондиционером, что особенно актуально в зимние холода и летнюю жару. Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан, автобус оборудован откидным пандусом. Также на борту установлены шесть USB-разъемов для зарядки гаджетов.