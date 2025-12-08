В Самаре с 8 декабря вышли на маршруты 117 новых автобусов

Новые «Лотосы» — это современный, максимально комфортный для горожан транспорт. Модель Lotos-105 C02 оснащена климат-контролем с мощной системой отопления (8 приборов) и кондиционером, что особенно актуально в зимние холода и летнюю жару. Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан, автобус оборудован откидным пандусом. Также на борту установлены шесть USB-разъемов для зарядки гаджетов.