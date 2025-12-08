Ричмонд
В пригороде Перми продается бывший пионерлагерь по цене элитной квартиры

В поселке Кукуштан Пермского округа продается бывший пионерский лагерь на берегу реки Бабка. Стоимость — 15 млн рублей, что что сопоставимо с ценой трехкомнатной квартиры в центре краевой столицы.

База находится в 50 километрах от Перми (архивное фото).

«Продается бывший пионерский лагерь на берегу реки Бабка. Состоит из 12 различных объектов: спальные корпуса, столовая, баня. До реки — асфальтированная дорога. Площадь участка — 9,3 гектара. Возможно увеличение площади участка, так как по границе нет строений. Стоимость — 15 млн рублей», — сказано на сайте бесплатных объявлений.

В объявлении также указано, что корпуса требуют ремонта. По указанному в объявлении адресу находится бывший детский оздоровительный лагерь «Гудок», находящийся в ведении Свердловской железной дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мотовилихинском районе Перми на улице Огородникова продается здание гостиницы с сауной и торговым залом. Стоимость готового бизнеса — 14,2 млн рублей.