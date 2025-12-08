Ричмонд
В Красноярске 9 декабря на маршрут № 95 выйдут новые газомоторные автобусы

Они заменят весь подвижной состав на этом направлении.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 9 декабря, в Красноярске на маршрут № 95 выйдут новые газомоторные автобусы. В городском департаменте транспорта напомнили, что машины оборудованы системами кондиционирования салона, валидаторами и другими современными системами.

На маршруте «ЛДК — мкрн. Верхние Черёмушки» будут работать 14 новых автобусов — они заменят весь подвижной состав.

Главная цель этой техники — улучшение экологии и повышение качества общественного транспорта. Машины легко узнать по кузову синего цвета.

Ранее мы писали, что в Красноярске временно закроют участок улицы Комарова для транспорта.