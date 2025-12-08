Новый порт — большие перспективы

Об этом заявил аким региона Нурдаулет Килыбай на заседании правительства.
Каспийский регион в последние годы переживает период интенсивного портового строительства, а Каспийское море превращается в важный распределительный и логистический центр.
Уникальное расположение Каспийского моря делает его ключевым элементом и узким местом маршрутов, связывающих Китай и Европу. И сегодня Казахстан демонстрирует устойчивый рост транзитных перевозок по направлениям Китай — Европа и Центральная Азия — Европа. Транскаспийский международный маршрут (TITR) растет со скоростью 30−35% в год. Перегрузочные мощности портов Актау и Курык достигли порога загрузки по ряду номенклатур грузов. Кроме того, рост рынка критических минералов (уран, редкоземы, ферросплавы) и экспорт Казахстана требуют стабильного и независимого маршрута.
Как отметил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, новый морской порт будет способствовать формированию нового международного транспортного коридора Китай — Казахстан — Актау — Баку — Поти — Европа, что позволит сократить сроки доставки грузов, снизить транспортные расходы и разгрузить загруженные железнодорожные пути.
«Реализация проекта позволит сократить сроки доставки грузов на 7−15 дней, снизить транспортные затраты на 18−25%, а также создать новые рабочие места», — сказал Нурдаулет Килыбай.
Он отметил, что стратегическим партнером выступает китайская группа компаний «Чжонъюн Интернешнл». В частности, компании Zhongyun International Industrial Co., Ltd. (Heilongjiang), Inner Mongolia Guoyou Import & Export Trading Co., Ltd. и Tianjin Guoyou WuChan Group Co., Ltd. будут реализовывать проект по строительству морского порта и развитию транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистауской области.
Стоимость инвестиционного проекта оценивается в 300 млн долларов. Как сообщил аким области, инвестор уже зарегистрировал компанию в регионе и готовит документы для подписания инвестиционного соглашения. Срок реализации проекта — 2025−2028 годы. Пропускная способность будущего порта — 25 млн тонн грузов в год. Открытие объекта особо значимо для сезона экспортных пиков, когда железные дороги и порты в регионе работают на своем пределе.
По данным национального железнодорожного перевозчика — компании «Қазақстан темір жолы», экспорт казахстанских грузов вырос до 74% от общего объема железнодорожных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному коридору. За 10 месяцев года в Казахстане перевезли железнодорожным транспортом по ТМТМ 2,6 млн тонн грузов. При этом доля экспорта казахстанских грузов достигла 74% — более 1,92 млн тонн. Наиболее активно вырос объем железнодорожных перевозок: зерна — в 3 раза, цветных металлов — на 84% и химических и минеральных удобрений — на 16%.
«Новый порт в Актау станет критически важным звеном в Транскаспийском маршруте, обеспечивая необходимую инфраструктурную мощность для растущего грузопотока, идущего в обход традиционных северных путей. Строительство порта является прямым исполнением поручений главы государства по развитию транспортной инфраструктуры», — отметил аким Мангистауской области.
Ранее, в конце июля текущего года, аким области Нурдаулет Килыбай посетил с рабочей поездкой КНР. В ходе визита состоялся ряд встреч с руководством ведущих китайских компаний и государственных структур, направленных на развитие инвестиционного сотрудничества и продвижение ключевых проектов на территории региона.
Именно тогда были обсуждены вопросы строительства морского порта в Мангистауской области и развития транспортно-логистической инфраструктуры. По результатам переговоров был подписан трехсторонний протокол о стратегическом сотрудничестве между акиматом Мангистауской области, компанией Guo You Resources Group и группой портов Тяньцзиня.
А теперь, на недавнем заседании правительства, руководитель области озвучил первые шаги по реализации столь масштабного стратегического проекта.
Работа по формированию Казахстана в качестве транзитного хаба сегодня является приоритетной. В условиях текущей геополитической ситуации это приобретает особую актуальность. Интеграция транспортной системы Казахстана с международными коридорами позволит стране сохранить позиции в регионе как основного транзитного государства.