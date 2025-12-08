Новый порт — большие перспективы

По данным национального железнодорожного перевозчика — компании «Қазақстан темір жолы», экспорт казахстанских грузов вырос до 74% от общего объема железнодорожных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному коридору. За 10 месяцев года в Казахстане перевезли железнодорожным транспортом по ТМТМ 2,6 млн тонн грузов. При этом доля экспорта казахстанских грузов достигла 74% — более 1,92 млн тонн. Наиболее активно вырос объем железнодорожных перевозок: зерна — в 3 раза, цветных металлов — на 84% и химических и минеральных удобрений — на 16%.