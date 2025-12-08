Суд во Владивостоке поддержал отказ мэрии на строительство ЖК «Снегири-2»

Разбирая спор, суд установил, что объект, который застройщик намеревался разместить на участке, включает не только жилые дома, но и другие сооружения, которые также попадают под ограничения режима санитарной зоны. В такой ситуации закон требует положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию, однако к заявлению ООО «Специализированный застройщик Снегири» этот документ приложен не был.