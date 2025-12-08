Ричмонд
Суд во Владивостоке поддержал отказ мэрии на строительство ЖК «Снегири-2»

Компания хотела построить три дома и парковку на участке, но не приложила к заявлению заключение экологической экспертизы.

Источник: Аргументы и факты

Арбитражный суд Приморского края согласился с позицией администрации Владивостока и признал законным отказ в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса «Снегири‑2» на участке площадью 15 964 квадратных метра.

Истцом выступило ООО «Специализированный застройщик Снегири», а ответчиком — управление градостроительства городской администрации, о рассмотрении спора по делу № А51‑14510/2025 написал Telegram‑канал «Арбитражный суд Приморского края».

Компания, владеющая участком с видом разрешённого использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», направила в администрацию заявление с проектом: три многоквартирных дома и открытая автостоянка для них. Управление градостроительства отказало в выдаче разрешения, сославшись на материалы Генерального плана Владивостокского городского округа, согласно которым участок попадает во вторую зону санитарной охраны курортной зоны города, где действуют особые ограничения на строительство и использование земли.

Разбирая спор, суд установил, что объект, который застройщик намеревался разместить на участке, включает не только жилые дома, но и другие сооружения, которые также попадают под ограничения режима санитарной зоны. В такой ситуации закон требует положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию, однако к заявлению ООО «Специализированный застройщик Снегири» этот документ приложен не был.

С учётом отсутствия обязательного экологического заключения и особого статуса территории суд пришёл к выводу, что у управления градостроительства не было правовых оснований выдавать разрешение на строительство. Требования застройщика о признании отказа незаконным суд не поддержал и отказал в удовлетворении иска, указав, что права и законные интересы общества таким решением не нарушены.