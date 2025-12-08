Ремонт второй половины моста у Телецентра начнётся только в следующем году

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале сообщил, что работы по ремонту второй половины моста им. 60-летия ВЛКСМ начнутся только в 2026 году. Вместе с губернатором Виталием Хоценко накануне он проехал по объекту и оценил ход текущих работ.
«Работы идут в плановом порядке. Дефекты, которые выявляются в ходе ремонта, корректируют какие-то моменты, но безопасность и дальнейшая эксплуатация объекта — важнее всего», — написал глава города в своём телеграм-канале.
В ходе поездки власти приняли решение о переносе сроков начала ремонта второй половины моста на новогодние праздники в целях минимизации неудобств для водителей и пассажиров общественного транспорта. Причиной задержки является предстоящее проведение мероприятий на «G-Drive Арене».
Полностью ремонт моста должны завершить в октябре 2026 года.