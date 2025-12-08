Ричмонд
Ремонт второй половины моста у Телецентра начнётся только в следующем году

Работы откладываются на новогодние каникулы из-за предстоящих мероприятий на «G-Drive Арене».

Источник: Om1 Омск

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале сообщил, что работы по ремонту второй половины моста им. 60-летия ВЛКСМ начнутся только в 2026 году. Вместе с губернатором Виталием Хоценко накануне он проехал по объекту и оценил ход текущих работ.

«Работы идут в плановом порядке. Дефекты, которые выявляются в ходе ремонта, корректируют какие-то моменты, но безопасность и дальнейшая эксплуатация объекта — важнее всего», — написал глава города в своём телеграм-канале.

В ходе поездки власти приняли решение о переносе сроков начала ремонта второй половины моста на новогодние праздники в целях минимизации неудобств для водителей и пассажиров общественного транспорта. Причиной задержки является предстоящее проведение мероприятий на «G-Drive Арене».

Полностью ремонт моста должны завершить в октябре 2026 года.