Кого будут искать работодатели в 2026: самые востребованные профессии

Рынок труда в России продолжит испытывать высокий спрос на технических специалистов и в 2026 году. Эта тенденция уверенно сохраняется уже более десяти лет. Об этом сообщил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальнико.
Особенно востребованными остаются кадры для ключевых отраслей. Для химической промышленности, авиастроения, машиностроения и радиоэлектроники. Развитие собственных технологий и импортозамещение делают подготовку квалифицированных инженеров, технологов и рабочих настоящим приоритетом для экономики.
Предприятиям нужны не просто исполнители, а специалисты, способные создавать, развивать и управлять современным производством. Поэтому спрос сохранится на самых разных экспертов. От мастеров металлообработки до научных сотрудников в области биологии.
При этом работодатели будут обращать внимание не только на профессию, но и на личные качества сотрудников. Самыми важными в наступающем году станут гибкость и умение быстро адаптироваться к изменениям. Также высоко будут цениться универсальность, способность совмещать несколько навыков и понимание смежных областей работы.