Кого будут искать работодатели в 2026: самые востребованные профессии

При этом работодатели будут обращать внимание не только на профессию, но и на личные качества сотрудников. Самыми важными в наступающем году станут гибкость и умение быстро адаптироваться к изменениям. Также высоко будут цениться универсальность, способность совмещать несколько навыков и понимание смежных областей работы.