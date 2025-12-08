В Татарстане обсуждают «эффект Долиной»: чем он грозит покупателям жилья

Генеральный директор портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко объяснил популярность сегмента его относительной доступностью: по его словам, вторичное жилье остается в среднем на 19% дешевле новостроек. Он считает, что покупатели часто видят ценность в том, что такие дома уже прошли естественную усадку, в них исправлены типовые недочеты, а окружение сформировано и обжито. Многие квартиры имеют готовую отделку, что особенно важно при нынешних ценах на ремонт.