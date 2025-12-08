В Татарстане обсуждают «эффект Долиной»: чем он грозит покупателям жилья

Рынок вторичной недвижимости в Татарстане одновременно показывает рекордную активность и сталкивается с новым явлением — так называемым «эффектом Долиной», который уже привел к серии громких споров вокруг сделок и меняет поведение участников рынка, пишет ИА «Татар-информ».
В Татарстане зафиксирован рекордный рост сделок на вторичке за 2025-й.
После затишья в сентябре рынок вторичного жилья Татарстана перешел в активную фазу. По данным Росреестра, в октябре в республике зарегистрировали около 16,4 тыс. сделок купли-продажи — это максимальный показатель за весь год. Наиболее активно росла категория жилых помещений: количество зарегистрированных договоров увеличилось почти на четверть. Существенный прирост отмечен и по земельным участкам, и по индивидуальным домам.
В Росреестре напомнили, что прежде рекордным считался август, но октябрь превзошел все ожидания. Замруководителя управления Лилия Бурганова сообщила, что специалисты фиксируют уверенный рост по всем типам объектов и ожидают дальнейшего увеличения числа сделок в конце года, когда традиционно возрастает деловая активность. За 10 месяцев оформлено уже около 129,5 тыс. переходов прав собственности.
Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев констатировал, что спрос держался на хорошем уровне весь 2025 год. По его мнению, большинство покупателей предпочитают проводить расчеты без кредитов и это связано с высокими ипотечными ставками. Дополнительным стимулом служит сокращение доходности по банковским вкладам, и многие жители республики рассматривают недвижимость как более надежный инструмент вложений.
Цены на вторичное жилье остаются стабильными, спрос — высоким.
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Казани практически не изменилась — рост составил около 0,9%. В среднем «квадрат» в столице Татарстана оценивается в 189,7 тыс. рублей, при этом медианная цена типового объекта поднялась до отметки 9,1 млн. Аналитики отмечают, что даже такая динамика считается признаком стабильного спроса в условиях высокой ключевой ставки и дорогих кредитов.
Генеральный директор портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко объяснил популярность сегмента его относительной доступностью: по его словам, вторичное жилье остается в среднем на 19% дешевле новостроек. Он считает, что покупатели часто видят ценность в том, что такие дома уже прошли естественную усадку, в них исправлены типовые недочеты, а окружение сформировано и обжито. Многие квартиры имеют готовую отделку, что особенно важно при нынешних ценах на ремонт.
Стабильность цен и ограниченное предложение подталкивают покупателей не откладывать сделки. Риелторы отмечают, что выбор на рынке невелик, поэтому подходящие варианты быстро находят новых владельцев.
«Эффект Долиной» становится новой угрозой для покупателей.
Но едва рынок начал демонстрировать восстановление, появилась новая угроза — так называемый «эффект Долиной». Этим термином специалисты обозначили схему, в рамках которой продавцы — преимущественно пожилые люди — через суд пытаются признать сделки недействительными, заявляя, что продавали жилье под влиянием мошенников.
Знаковой стала история с певицей Ларисой Долиной, которая продала квартиру в московских Хамовниках за 112 млн рублей, а позже заявила, что ее ввели в заблуждение мошенники. Покупательница Полина Лурье узнала о проблемах лишь во время попытки заселиться, когда продавец отказался освободить квартиру. Впоследствии суд признал сделку недействительной, а покупательница потеряла и объект, и уплаченные средства. Ее попытка обжаловать решение в октябре также не увенчалась успехом.
По словам экспертов, эту схему начали использовать и другие граждане, иногда — даже неосознанно, под влиянием третьих лиц. В результате количество судебных разбирательств резко выросло. Покупатели оказались перед риском потерять жильё и деньги даже после нотариальной сделки с полным пакетом документов. Ситуация вызвала резонанс и ударила по репутации певицы Ларисы Долиной.
Риелторы запускают оперативный штаб для защиты пострадавших.
Российская гильдия риелторов отреагировала на массовые жалобы созданием оперативного штаба. С 18 ноября по 1 декабря специалисты принимали обращения пострадавших, работали с юристами, нотариусами и экспертами, анализируя типичные схемы и слабые места в законодательстве. В ходе работы удалось сформировать перечень мер, которые помогут снизить риски.
Среди рекомендаций — обязательное личное общение с продавцом, оценка его самостоятельности, документальная фиксация волеизъявления, проверка формальных признаков неблагополучия и привлечение профессионалов. Предложено активнее использовать аккредитивы, переводить деньги после передачи ключей, а покупателям — уделять внимание характерным сигналам опасности: чрезмерной поспешности, необъяснимым скидкам, странным ответам.
Также штаб направил предложения государственным ведомствам: разработать единые правила возврата денег при отмене сделок, защитить покупателей с ипотекой, расширить возможности компенсации, создать государственный фонд и ввести дополнительные защитные механизмы внутри договоров. В Гильдии риелторов подчеркнули, что рынок нуждается в мерах, которые не усложнят сделку, а обеспечат реальную безопасность.
В Госдуме потребовали единых правил для спорных сделок.
Проблемой заинтересовались и в Госдуме. Депутаты Нина Останина и Алексей Корниенко обратились в Верховный суд и Минюст с предложением сформировать единый подход к спорам по сделкам, подпадающим под «схему Долиной».
Останина указала, что стабильность гражданского оборота невозможна, если любая сделка может быть пересмотрена задним числом. Она подчеркнула, что защита права собственности «должна быть реальной для всех», и что закон обязан учитывать баланс интересов обеих сторон — и продавца, и добросовестного покупателя.
По ее словам, ситуация Долиной и Лурье отражает глубокую системную проблему: суды нередко расторгают сделки, опираясь лишь на заявления о мошенничестве, без вступившего в силу приговора. В результате граждане лишаются жилья, причем часто приобретенного в ипотеку, и остаются без средств. Депутат назвала происходящее «кричащей несправедливостью», которая подрывает доверие к институту собственности.
История с Долиной вызвала недоверие к пожилым продавцам.
Эксперты фиксируют, что резонанс вокруг ситуации с квартирой Долиной породил «шумовой эффект». Покупатели стали видеть потенциальную угрозу практически в каждой сделке с участием пожилого продавца. Президент Гильдии риелторов Татарстана Анастасия Голяшева подтвердила, что возрастным собственникам стало сложнее проводить сделки: даже при реальном намерении продать покупатели относятся к ним с недоверием.
Она пояснила, что мошеннические схемы усложнились, а легенды стали более правдоподобными — так, некоторые продавцы имитируют поиск «встречной» покупки, вносят задатки и привлекают родственников. Голяшева подчеркнула, что покупатель теперь обязан понимать множество юридических нюансов, что делает процесс значительно рискованнее и может привести к постепенному снижению спроса.
Член Гильдии риелторов Анастасия Гизатова добавила, что хотя опасения усилились, говорить о массовом уходе пожилых продавцов с рынка нельзя. Она подчеркнула: «не все пожилые собственники — “бабушки 007”», и что эффект скорее дисциплинирует покупателей, заставляя тщательнее проверять документы и задавать вопросы. Несмотря на сложности, вторичный рынок остается привлекательным благодаря более низким ценам по сравнению с новостройками.