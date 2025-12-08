Ричмонд
В Самарской области 16,2% семей могут позволить себе новую недорогую машину

Самарская область заняла 41 место в рейтинге регионов России по доступности покупки авто.

Источник: Комсомольская правда

Самарская область оказалась немного выше середины в рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобиля. Она заняла 41 место. Всего в нем представлено 85 регионов. Об этом сообщают РИА Новости.

Доля семей, которые могут купить и содержать недорогой новый автомобиль в кредит за 1,3 миллиона рублей, составила 16,2%. А среднюю по стоимости машину (2,9 миллионов рублей) способны позволить себе 3,9% семей.

Возглавляет топ Ямало-Ненецкий автономный округ. Следом за ней в тройке лидеров идут Чукотский автономный округ и Магаданская область. А на последних строчках расположены Дагестан, Чечня и Ингушетия.