В Самарской области 16,2% семей могут позволить себе новую недорогую машину

Самарская область оказалась немного выше середины в рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобиля. Она заняла 41 место. Всего в нем представлено 85 регионов. Об этом сообщают РИА Новости.
Доля семей, которые могут купить и содержать недорогой новый автомобиль в кредит за 1,3 миллиона рублей, составила 16,2%. А среднюю по стоимости машину (2,9 миллионов рублей) способны позволить себе 3,9% семей.
Возглавляет топ Ямало-Ненецкий автономный округ. Следом за ней в тройке лидеров идут Чукотский автономный округ и Магаданская область. А на последних строчках расположены Дагестан, Чечня и Ингушетия.