В Уфе путепровод на проспекте Салавата Юлаева получит подсветку.

Согласно контрактной документации, подрядчик должен установить на путепроводе 1680 светодиодных и 189 линейных светильников с красными, голубыми, зелеными и белыми светодиодами. Работы должны быть выполнены до 25 декабря, гарантия устанавливается на три года.