В Уфе путепровод на проспекте Салавата Юлаева получит подсветку

Источник: администрация Уфы / сайт

Администрация Уфы заключила контракт на оснащение архитектурной подсветкой путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Революционной. Стоимость работ составит 29,6 миллиона рублей. Данная информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно контрактной документации, подрядчик должен установить на путепроводе 1680 светодиодных и 189 линейных светильников с красными, голубыми, зелеными и белыми светодиодами. Работы должны быть выполнены до 25 декабря, гарантия устанавливается на три года.

Практика установки подсветки на путепроводы началась в Уфе в 2023 году, когда синяя подсветка озарила путепровод на улице Заки Валиди ко Дню Государственного флага России. Следом зеленую подсветку получил путепровод в створе улицы Октябрьской революции.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе появятся новые оригинальные арт-объекты.