В Казани планируют построить газовый снегоплавильный пункт в «Салават Купере»

Глава комитета отметил, что при проектировании новых жилых комплексов необходимо заранее предусматривать места для снегоплавильных пунктов или площадок для складирования снега. Это особенно актуально в условиях активного строительства в городе и позволит избежать проблем с утилизацией снега в зимний период.