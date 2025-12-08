В Казани планируют построить газовый снегоплавильный пункт в «Салават Купере»

В Казани в жилом районе «Салават Купере» может появиться новый газовый снегоплавильный пункт. Об этом на оперативном совещании сообщил глава Комитета внешнего благоустройства городского исполкома Альберт Шайнуров.
По словам Шайнурова, планируемый объект будет включать одну газовую и три канализационные камеры плавления. Производительность газовой установки сопоставима с тремя традиционными канализационными камерами, что значительно повысит эффективность уборки снега в районе.
Глава комитета отметил, что при проектировании новых жилых комплексов необходимо заранее предусматривать места для снегоплавильных пунктов или площадок для складирования снега. Это особенно актуально в условиях активного строительства в городе и позволит избежать проблем с утилизацией снега в зимний период.
Напомним, в Татарстане подготовили 1,2 тысячи единиц техники для зимней уборки дорог. Особое внимание уделено 164 снегозаносимым участкам и 17 затяжным спускам.