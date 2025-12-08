В Уфе определят стоимость годового содержания дамбы в Сипайлово.

Предусмотрено обширное открытое городское пространство для массовых мероприятий, амфитеатр на склоне дамбы и причал для прогулочных теплоходов. Также будут созданы «центры» местного значения для более спокойного отдыха. На набережной разместят нестационарные торговые объекты, пункты первой медицинской помощи и общественные туалеты. Реализация проекта пройдет в пять этапов, начиная с участка от улицы Рыльского, 28 до ул. Набережная реки Уфы, 39.