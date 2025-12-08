В Уфе определят стоимость годового содержания дамбы в Сипайлово.

Власти Уфы выберут подрядчика для содержания противопаводковой дамбы в Сипайлово в 2026 году. Начальная цена контракта установлена в 9 миллионов рублей. Данная информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно конкурсной документации, исполнитель должен обеспечить круглогодичное содержание дамбы необходимой спецтехникой, транспортом, средствами малой механизации и инвентарем. В содержание будет входить очистка тротуаров, лестниц, видовых площадок и территории дамбы от мусора и грязи. При необходимости будут проводиться покраска покрытий перил и видовых площадок.
Напомним, в этом году был утвержден проект планировки 90 га территории набережной реки Уфы в Сипайлово. Проект включает зонирование, в том числе в вертикальной плоскости, что позволит создать функциональные пространства без ущерба друг другу. На примыкании улицы Максима Рыльского появится «центр» районного значения, связывающий парк отдыха «Кашкадан» с набережной.
Предусмотрено обширное открытое городское пространство для массовых мероприятий, амфитеатр на склоне дамбы и причал для прогулочных теплоходов. Также будут созданы «центры» местного значения для более спокойного отдыха. На набережной разместят нестационарные торговые объекты, пункты первой медицинской помощи и общественные туалеты. Реализация проекта пройдет в пять этапов, начиная с участка от улицы Рыльского, 28 до ул. Набережная реки Уфы, 39.
Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.