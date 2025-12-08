Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже сварщикам предлагают зарплату в 150 тысяч

Это лучшее предложение по ЦФО.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области наблюдается повышенный спрос на сварщиков. За период с января по декабрь 2025 года, было размещено около 2 тысяч открытых вакансий на эту работу, сообщает сервис по поиску персонала hh.ru.

В среднем в Воронеже соискателям предлагают зарплату в 150,4 тысячи рублей, и это самый высокий уровень по ЦФО.

О нехватке кадров в этой отрасли также говорит соотношение 3,7 резюме на каждую открытую позицию в Воронежской области. Кроме Воронежа высокий спрос на сварщиков наблюдается во Владимире, Туле, Белгороде и Калуге.