В Воронеже сварщикам предлагают зарплату в 150 тысяч

В Воронежской области наблюдается повышенный спрос на сварщиков. За период с января по декабрь 2025 года, было размещено около 2 тысяч открытых вакансий на эту работу, сообщает сервис по поиску персонала hh.ru.
В среднем в Воронеже соискателям предлагают зарплату в 150,4 тысячи рублей, и это самый высокий уровень по ЦФО.
О нехватке кадров в этой отрасли также говорит соотношение 3,7 резюме на каждую открытую позицию в Воронежской области. Кроме Воронежа высокий спрос на сварщиков наблюдается во Владимире, Туле, Белгороде и Калуге.