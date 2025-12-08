Ричмонд
На нелегальных торговцев в Симферополе составили свыше двух тысяч протоколов

Рейды по пресечению стихийной торговли проводятся на постоянной основе.

Источник: Комсомольская правда

Рейды по борьбе со стихийной торговлей продолжаются в крымской столице. С начала 2025 года в городе прошло более 300 проверок, в результате которых на нарушителей правил торговли составлено около 2100 протоколов.

Регулярные рейды в Симферополе проводят представители администрации совместно с сотрудниками органов внутренних дел. Граждан, занимающихся нелегальной торговлей без необходимых разрешений, привлекают к административной ответственности, а их товары изымают из оборота.

Администрация Симферополя просит жителей и гостей города избегать покупок продуктов, овощей, фруктов и других товаров у стихийных торговцев, так как такая продукция может быть опасной для здоровья.