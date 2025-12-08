На Дону выплаты Героям Отечества увеличились до 98 тысяч рублей в месяц

Об этом сообщила пресс-служба отделения СФР по Ростовской области.
По информации ведомства, с января 2023 года пособие назначается автоматически. Основанием служат сведения от органов, которые подавали ходатайство о присвоении звания. Уведомление о назначении поступает гражданину в течение трех рабочих дней, а сами выплаты начисляются с момента получения звания.
«Герои могут выбирать между денежной формой поддержки и натуральными льготами. Изменить вид помощи можно через портал госуслуг, в клиентской службе регионального отделения СФР или многофункциональном центре», — пояснили в сообщении.