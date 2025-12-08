На Дону выплаты Героям Отечества увеличились до 98 тысяч рублей в месяц

По информации ведомства, с января 2023 года пособие назначается автоматически. Основанием служат сведения от органов, которые подавали ходатайство о присвоении звания. Уведомление о назначении поступает гражданину в течение трех рабочих дней, а сами выплаты начисляются с момента получения звания.