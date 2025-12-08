Ричмонд
На Дону выплаты Героям Отечества увеличились до 98 тысяч рублей в месяц

С февраля 2025 года ежемесячные выплаты Героям Советского Союза и Российской Федерации составляют 98,2 тыс. руб. В Ростовской области такую поддержку получают 13 обладателей высших званий и 49 членов семей погибших Героев.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила пресс-служба отделения СФР по Ростовской области.

По информации ведомства, с января 2023 года пособие назначается автоматически. Основанием служат сведения от органов, которые подавали ходатайство о присвоении звания. Уведомление о назначении поступает гражданину в течение трех рабочих дней, а сами выплаты начисляются с момента получения звания.

«Герои могут выбирать между денежной формой поддержки и натуральными льготами. Изменить вид помощи можно через портал госуслуг, в клиентской службе регионального отделения СФР или многофункциональном центре», — пояснили в сообщении.