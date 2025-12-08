Более 12 млрд рублей заложили в бюджет Нижнего Новгорода на метро

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на продление Автозаводской линии метро заключили с АО «Моспроект-3» в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. Изначально станции на площади Сенной и площади Свободы планировали построить к концу 2025 года. В декабре 2024 года губернатор Глеб Никитин сообщил о переносе сроков на конец 2026 года, в декабре 2025 года он же сообщил о переносе сроков на второе полугодие 2027 года.