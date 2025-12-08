Ричмонд
Путина пригласили на церемонию закладки первого бетона на «Пакш-2»

На церемонию закладки первого бетона в фундамент атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в феврале 2026 года приглашены президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Источник: РИА "Новости"

В конце июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что после снятия санкций США, связанных с проектом атомной электростанции «Пакш-2», новые блоки могут быть построены к середине 2030-х годов. По его словам, после реализации проекта Венгрия сможет импортировать примерно на 3,5 млрд кубометров меньше природного газа.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период станция производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства. Документы о совместном строительстве новых энергоблоков № 5 и № 6 на АЭС «Пакш» были подписаны Россией и Венгрией в 2014 году. Общая стоимость работ составит €12,5 млрд.

