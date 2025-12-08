Петербург поддержит расширение завода «Митракс»

В ходе обсуждения губернатор отметил, что Петербург выполняет задачи по обеспечению технологического суверенитета и продолжает укреплять промышленный сектор. Он подчеркнул, что город регулярно получает предложения от инвесторов, заинтересованных в запуске новых производств.