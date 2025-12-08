Семейную ипотеку ограничат одной сделкой с февраля 2026 года

Эта программа предназначена для семей, в которых с 2018 года появился ребёнок или есть ребёнок-инвалид, и позволяет получить кредит под 6% годовых. До 2023 года ограничения на семейную ипотеку отсутствовали, и семьи могли оформлять несколько ипотек одновременно. Один из инвесторов даже получил 26 таких кредитов. Эксперт напомнила, что с 2023 года начали действовать новые правила: с 23 по 31 января каждая семья могла взять две ипотеки — по одной на каждого родителя. Но с 2026 года ограничения станут ещё шире: каждая семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Перескокова считает, что программа останется востребованной, но её популярность снизится из-за новых ограничений.