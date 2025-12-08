Бастрыкин заявил о бессмысленности попыток «прятать наворованное»

«Мы ведем разъяснительную работу. Следователи и руководители следственных органов в текущем году почти в два раза чаще, чем в прошлом (828 раз) выезжали в трудовые коллективы, чтобы на конкретных примерах рассказывать чиновникам о последствиях коррупционной деятельности, — пишет Бастрыкин. — Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств. Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу».