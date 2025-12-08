«Лидсельмаш» поставит партию хлопковых культиваторов в Узбекистан

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Лидсельмаш» расширяет поставки техники в Узбекистан. Речь об этом шла во время визита представителей ОАО «Управляющая компания холдинга “Лидсельмаш” во главе с генеральным директором Романом Трубицким в Ташкент (Республика Узбекистан), сообщили БЕЛТА на предприятии.
В рамках проведенных переговоров «Лидсельмаш» заключил контракт на поставку хлопковых культиваторов в Узбекистан. Первая партия техники будет отгружена в Республику Узбекистан в декабре 2025 года.
По словам представителей узбекской стороны, хлопковые культиваторы производства «Лидсельмаш» отвечают всем необходимым требованиям местных аграриев. Узбекские хозяйства нуждаются в экономичной, но высокопроизводительной технике. Культиваторы привлекают прежде всего соотношением цены и качества, надежны в работе, удобны в обслуживании, просты по конструкции.
В рамках переговоров отдельное внимание уделено машинам для посадки и уборки картофеля, которые уже зарекомендовали себя на узбекском рынке как надежная и одновременно доступная техника. Со стороны узбекских партнеров подтверждено увеличение спроса на эту технику, соответственно сформирован портфель заказов на 2026 год, превышающий поставки 2025 года. -0-