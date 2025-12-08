«Лидсельмаш» поставит партию хлопковых культиваторов в Узбекистан

В рамках переговоров отдельное внимание уделено машинам для посадки и уборки картофеля, которые уже зарекомендовали себя на узбекском рынке как надежная и одновременно доступная техника. Со стороны узбекских партнеров подтверждено увеличение спроса на эту технику, соответственно сформирован портфель заказов на 2026 год, превышающий поставки 2025 года. -0-