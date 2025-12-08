Бизнес-форум, переговоры, соглашения. Белорусские компании презентовали свой потенциал в Турции

Основным событием первого дня стал бизнес-форум «Анкара — Минск», который открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз, председатель Торговой палаты Анкары Гюрсель Баран и заместитель генерального директора по ВЭС Минского отделения БелТПП Ирина Иванова. В ходе форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Минским отделением БелТПП и Торговой палатой Анкары, что стало важным шагом для укрепления двусторонних экономических связей.