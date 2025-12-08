Бизнес-форум, переговоры, соглашения. Белорусские компании презентовали свой потенциал в Турции

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты организовало деловой визит белорусской делегации в Турецкую Республику. Важнейшими точками переговоров стали города Анкара и Эскишехир — ключевые промышленные и логистические центры Турции, сообщили БЕЛТА в отделении.
Основным событием первого дня стал бизнес-форум «Анкара — Минск», который открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз, председатель Торговой палаты Анкары Гюрсель Баран и заместитель генерального директора по ВЭС Минского отделения БелТПП Ирина Иванова. В ходе форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Минским отделением БелТПП и Торговой палатой Анкары, что стало важным шагом для укрепления двусторонних экономических связей.
На площадке форума прошли активные B2B-переговоры, в ходе которых предприниматели обеих стран обсудили перспективы сотрудничества в сферах торговли, промышленного развития и логистики. Эти диалоги заложили основу для расширения партнерств и конкретных совместных проектов.
Следующим этапом программы стала деловая миссия в Эскишехире — промышленном сердце региона Анатолия. Делегация провела ряд встреч на площадках Товарной биржи, Торговой палаты Эскишехира и Промышленной палаты Эскишехира. В центре внимания — презентация возможностей белорусских компаний и прямые B2B-переговоры, позволившие установить персональные контакты с турецкими предпринимателями. Дипломатическую поддержку обеспечил посол Беларуси Анатолий Глаз, лично участвовавший в ключевых встречах.
В ходе визита белорусские компании имели возможность не только представить свою продукцию и технологии турецким партнерам, но и ознакомиться с современными технологиями и производственными процессами Турции при посещении ведущих предприятий и свободных экономических зон.
Минское отделение БелТПП системно развивает партнерство с Турцией, реализуя комплексные программы по расширению торгово-экономического взаимодействия. Особое внимание уделяется созданию платформ для B2B-коммуникаций, обмену опытом между предприятиями и реализации совместных инициатив. -0-