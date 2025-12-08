В России предложили рассылать «письма счастья» водителям без ОСАГО: что известно

Как писал сайт KP.RU, с 9 декабря тарифный коридор на полисы ОСАГО расширят на 15% для всех категорий транспортных средств. При этом исключение составит лишь двухколесная техника, где рамки увеличат на 40%. Таким образом, цены на автостраховку для легковых машин будут рассчитывать исходя из «вилки» в 1399—8665 рублей. То есть полисы ОСАГО станут дороже.