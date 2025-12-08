Ричмонд
В России предложили рассылать «письма счастья» водителям без ОСАГО: что известно

Глава ВСС Уфимцев предложил уведомлять об отсутствии ОСАГО через «Госуслуги».

Источник: Комсомольская правда

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев выступил с инициативой присылать уведомления об отсутствии полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) через портал «Госуслуги».

По его мнению, следует отправлять извещение автовладельцу о том, что он проехал под камерой и система зафиксировала отсутствие полиса.

«Я не понимаю, почему, присылая водителю штраф, например, за превышении скорости, одновременно не прислать второе письмо счастья, где бы говорилось, что у вас не найден полис ОСАГО», — отметил он в ходе заседания круглого стола в Общественной палате РФ.

Уфимцев допустил, что в тестовом варианте это может быть пока без штрафов, но надо запускать такую систему.

Как писал сайт KP.RU, с 9 декабря тарифный коридор на полисы ОСАГО расширят на 15% для всех категорий транспортных средств. При этом исключение составит лишь двухколесная техника, где рамки увеличат на 40%. Таким образом, цены на автостраховку для легковых машин будут рассчитывать исходя из «вилки» в 1399—8665 рублей. То есть полисы ОСАГО станут дороже.