Производство кобальта «Норникелем» достигнет 3 тыс. тонн в год

На фоне стремительного роста мировой потребности в аккумуляторах, электротранспорте и высокотехнологичной электронике спрос на кобальт увеличивается из года в год. Если десять лет назад он считался нишевым металлом, то сегодня входит в число ключевых сырьевых позиций мировой промышленности. Поэтому перезапуск модернизированного производства кобальта на Кольской ГМК стал важным событием, как для региона, так и для всей отрасли цветной металлургии. В этих условиях наличие в России собственного современного производства становится критическим фактором технологической устойчивости страны.