8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индустриальный парк «Великий камень» готов развивать сотрудничество с Турцией в сфере медицины. Речь об этом шла во время посещения парка руководством клиники Turan&Turan Health Group (Турецкая Республика) и ООО «Триостайл» (Республика Беларусь) в развитие договоренностей, достигнутых представителями администрации на выставке «GlobalMedKz. Глобальное здоровье: инновации и медицинский туризм» в Астане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.