8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индустриальный парк «Великий камень» готов развивать сотрудничество с Турцией в сфере медицины. Речь об этом шла во время посещения парка руководством клиники Turan&Turan Health Group (Турецкая Республика) и ООО «Триостайл» (Республика Беларусь) в развитие договоренностей, достигнутых представителями администрации на выставке «GlobalMedKz. Глобальное здоровье: инновации и медицинский туризм» в Астане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.
В инновационном центре гостей ознакомили с преференциальным режимом парка и образцами продукции, выпускаемой резидентами. Делегация также посетила центр комплексного обслуживания «Одна станция».
Во время переговоров обсуждались условия для осуществления медицинской деятельности в «Великом камне», вопросы привлечения кадров и работы иностранных специалистов в сфере медицины.
Turan&Turan Health Group — одна из ведущих ортопедических клиник Турции, основанная в 1998 году. Ключевые направления ее деятельности — роботизированная ортопедия, операции на позвоночнике, артроскопическая хирургия, регенеративные методы (PRP, стволовые клетки).-0-