BELARUS покоряет Дальний Восток: первые тракторы отправлены на Камчатку

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый дом «МТЗ-Сибирь» осуществил первую поставку техники на полуостров Камчатка, сообщили БЕЛТА в торговом доме.
Два мощных трактора BELARUS 1523.3 мощностью 150 л.с. были торжественно отправлены заказчику — АО «Заречное». «Эта поставка не просто отгрузка техники, а комплексный логистический проект», — подчеркнул официальный дистрибьютор МТЗ.
Чтобы тракторы добрались до одного из самых отдаленных регионов России, была организована уникальная двухэтапная транспортировка: сухопутный этап — техника отправилась на автовозе до Владивостока и морской этап — во Владивостоке тракторы будут погружены в контейнеры и отправятся к месту назначения морским паромом через Охотское море.
BELARUS 1523.3 — универсальный энергонасыщенный трактор 3-го тягового класса, идеально подходящий для самых тяжелых работ в сложных климатических условиях. -0-