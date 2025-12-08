BELARUS покоряет Дальний Восток: первые тракторы отправлены на Камчатку

Чтобы тракторы добрались до одного из самых отдаленных регионов России, была организована уникальная двухэтапная транспортировка: сухопутный этап — техника отправилась на автовозе до Владивостока и морской этап — во Владивостоке тракторы будут погружены в контейнеры и отправятся к месту назначения морским паромом через Охотское море.