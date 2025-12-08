Ричмонд
Сколько белорусы потеряли на покупке горящих туров у мошенников, рассказали в Нацбанке

В Нацбанке поделились подробностями схемы: мошенники в социальных сетях размещают заманчивые предложения по оформлению виз или продаже горящих туров за границу.

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоматизированной системой Нацбанка с 1 сентября зафиксирован 191 случай мошенничества при оформлении виз или покупке горящих туров. Общая сумма ущерба — Br188 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

В Нацбанке поделились подробностями схемы: мошенники в социальных сетях размещают заманчивые предложения по оформлению виз или продаже горящих туров за границу. Под видом менеджера или агента с клиентом связывается злоумышленник и убеждает под разными предлогами внести предоплату (оплатить визовый сбор, страховку, билеты и т.д.). После оплаты «представитель компании» перестает выходить на связь, а визу или путевку жертва так и не получает.

Чтобы не попасться на уловку рекомендуется тщательно проверять туроператора или визовое агентство при обращении. Необходимо убедиться в наличии физического офиса организации. Кроме этого, нельзя переводить деньги на банковскую карту физлица или на чужой криптокошелек. -0-