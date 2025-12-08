Сколько белорусы потеряли на покупке горящих туров у мошенников, рассказали в Нацбанке

В Нацбанке поделились подробностями схемы: мошенники в социальных сетях размещают заманчивые предложения по оформлению виз или продаже горящих туров за границу. Под видом менеджера или агента с клиентом связывается злоумышленник и убеждает под разными предлогами внести предоплату (оплатить визовый сбор, страховку, билеты и т.д.). После оплаты «представитель компании» перестает выходить на связь, а визу или путевку жертва так и не получает.