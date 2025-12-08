В Пермском крае выросли объемы постройки квартир

Отдельно Пермьстат оценил вклад населения в жилищное строительство. С начала года жители края за счет собственных и привлеченных средств построили жилые дома общей площадью 907,1 тыс. кв. м. Этот показатель на 11,2% ниже, чем за тот же период 2024 года. По расчетам на основе опубликованных данных, доля такого строительства в общем объеме ввода жилья в регионе составляет около двух третей.