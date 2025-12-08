Ричмонд
В Пермском крае выросли объемы постройки квартир

В январе — октябре 2025 года в Пермском крае построено 18 332 квартиры общей площадью 1418,9 тыс. кв. м, что на 2,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в Пермьстате.

Показатели уже превышают прошлый год на несколько процентов.

Существенная часть новых площадей пришлась на сельскую местность. Там сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 673,6 тыс. кв. м. Это составляет 92% к уровню января — октября 2024 года. Таким образом, сельский фонд формирует почти половину от общего объема ввода жилья в регионе, остальной метраж введен в городах и поселках городского типа.

Отдельно Пермьстат оценил вклад населения в жилищное строительство. С начала года жители края за счет собственных и привлеченных средств построили жилые дома общей площадью 907,1 тыс. кв. м. Этот показатель на 11,2% ниже, чем за тот же период 2024 года. По расчетам на основе опубликованных данных, доля такого строительства в общем объеме ввода жилья в регионе составляет около двух третей.