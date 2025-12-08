В России увеличат выплаты при рождении ребенка до 1 млн рублей: работодателей освободят от налогов и взносов

Выплаты работодателей для сотрудников при рождении ребенка не будут облагаться налогом и страховыми взносами согласно законодательному решению. Об этом в бесед с RT рассказал глава комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал новую инициативу президента РФ Владимира Путина увеличить до миллиона выплату работодателя при рождении ребенка.
«Это добрая воля работодателя. Эта мера с целью развития социально-корпоративных программ. Работодатели сегодня делают и подарки, и выплаты, но это налоговое стимулирование будет способствовать поддержке семей, которые завели ребенка», — пояснил парламентарий.
По словам Нилова, в скором времени выплаты семьям при рождении ребенка станут действенной мерой корпоративной поддержки, оказываемой работодателем.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года в стране увеличатся выплаты работодателя для сотрудников при рождении ребенка. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 декабря глава государства подчеркнул, что инициатива вступит в силу с 1 января 2026 года.
«Вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами», — пояснил президент, сумма выплаты составит до 1 миллиона рублей.
Во время мероприятия Путин также анонсировал новые меры поддержки для семей, в которых воспитываются дети. Инициативы будут направлены на улучшение благосостояния российских семей и создание условий для повышения рождаемости в стране. В перечень новых мер, ожидаемых в 2026 году, также выйдут выплаты для семей с невысокими доходами, где растут двое и более детей.
Путин рассказал, что сейчас рождаемость в России продолжает снижаться из-за объективных факторов, поэтому государству нужно выдерживать ориентир на преумножение народа и увеличение поддержки семей, особенно при рождении первого и каждого следующего ребенка.
Путин подчеркнул, что система поддержки рождаемости в России должна опираться на запросы граждан. По словам главы РФ, люди должны понимать, на какую помощь со стороны государства они могут рассчитывать.