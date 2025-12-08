В России увеличат выплаты при рождении ребенка до 1 млн рублей: работодателей освободят от налогов и взносов

Во время мероприятия Путин также анонсировал новые меры поддержки для семей, в которых воспитываются дети. Инициативы будут направлены на улучшение благосостояния российских семей и создание условий для повышения рождаемости в стране. В перечень новых мер, ожидаемых в 2026 году, также выйдут выплаты для семей с невысокими доходами, где растут двое и более детей.