Стала известна одна из главных тем на переговорах России и Индии

Среди вызовов российской экономики глава РСПП выделил неопределенность в том, какая «жесткость» вторичных санкций ждет российских торговых партнеров, однако добавил, что в таких условиях нужно пользоваться любыми возможностями. «Надо пользоваться любым окном и даже форточкой возможности, которая открывается, в том числе из-за закрытия, например, того же американского рынка из-за пошлин, и, стало быть, надо приоткрывать свои рынки», — подчеркнул Шохин.