Путин продлил запрет для резидентов России покупать доли в иностранных компаниях

Президент РФ продлил до конца 2026 года запрет для резидентов страны покупать доли в иностранных компаниях без разрешения Центробанка.

Источник: Комсомольская правда

Президент Владимир Путин подписал указ, продлевающий до конца 2026 года запрет для резидентов РФ на приобретение долей в иностранных компаниях без предварительного разрешения Центробанка. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Мера, направленная на контроль за зарубежными инвестициями и предотвращение оттока капитала, сохраняет действующую процедуру согласования таких сделок с регулятором.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин подписал несколько значимых законов. В России учрежден новый день воинской славы — 9 апреля, посвященный героическому штурму и взятию Кенигсберга. Также введена пожизненная ответственность за склонение детей к диверсиям и террористической деятельности.