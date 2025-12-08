В РСПП раскрыли главный вызов для российской экономики

На замену непредсказуемости должна прийти определенность, и тогда экономика РФ получит больше инвестиций от бизнеса, сказал глава РСПП. Он подчеркнул, что ключевая тема предсказуемости экономической политики — это защищенность и право собственности. По его словам, бизнес готов и может играть более активную роль в экономике, но должен быть уверен в завтрашнем дне, для чего, как считает Шохин, должны быть «предсказуемые правила игры».