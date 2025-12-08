Путин оставил европейцам лазейку для платежей за газ РФ

Путин подписал указ, регламентирующий способы оплаты газа иностранцами.
Российский лидер Владимир Путин разрешил иностранцам оплачивать поставки газа не только через Газпромбанк, но и через другие банки РФ. Об этом говорится в указе президента России.
«Покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка. Срок продлен до 1 апреля 2026 года», — написано в документе.
Путин уже продлевал разрешение иностранцам оплачивать газ в рублях не только через Газпромбанк до 31 декабря 2025 года. Затем документ был пролонгирован, передает RT.
Ранее Путин связывал отказ европейских стран от российского газа с энергетическими проблемами и возвратом к ранее закрытым видам генерации, указывая, что из-за этого страдают и развивающиеся государства. На этом фоне ЕС принял очередной пакет санкций, включающий запрет на импорт российского газа, тогда как в Москве отмечают, что такие меры не достигают заявленных целей и создают риски для мировой экономики.