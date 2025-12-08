Ричмонд
Путин оставил европейцам лазейку для платежей за газ РФ

Российский лидер Владимир Путин разрешил иностранцам оплачивать поставки газа не только через Газпромбанк, но и через другие банки РФ. Об этом говорится в указе президента России.

Путин подписал указ, регламентирующий способы оплаты газа иностранцами.

«Покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка. Срок продлен до 1 апреля 2026 года», — написано в документе.

Путин уже продлевал разрешение иностранцам оплачивать газ в рублях не только через Газпромбанк до 31 декабря 2025 года. Затем документ был пролонгирован, передает RT.

Ранее Путин связывал отказ европейских стран от российского газа с энергетическими проблемами и возвратом к ранее закрытым видам генерации, указывая, что из-за этого страдают и развивающиеся государства. На этом фоне ЕС принял очередной пакет санкций, включающий запрет на импорт российского газа, тогда как в Москве отмечают, что такие меры не достигают заявленных целей и создают риски для мировой экономики.