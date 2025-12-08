Путин оставил европейцам лазейку для платежей за газ РФ

Ранее Путин связывал отказ европейских стран от российского газа с энергетическими проблемами и возвратом к ранее закрытым видам генерации, указывая, что из-за этого страдают и развивающиеся государства. На этом фоне ЕС принял очередной пакет санкций, включающий запрет на импорт российского газа, тогда как в Москве отмечают, что такие меры не достигают заявленных целей и создают риски для мировой экономики.