Paramount предложила выкупить Warner Bros. Discovery за $108 млрд наличными

Кинокомпания Paramount Global предложила выкупить Warner Bros. Discovery (WBD) за 108 млрд долларов наличными, что составляет 30 долларов за акцию, передает CNBC.
Отмечается, что предложение появилось на фоне подготовки сделки Warner Bros. с Netflix, которая собиралась выкупить кинокомпанию за 27,75 долларов за акцию.
«Мы находимся на Уолл-стрит, где наличные по-прежнему правят бал. Мы предлагаем акционерам на $17,6 млрд больше, чем по сделке с Netflix», — приводит издание слова гендиректора Paramount Skydance Дэвида Эллисона.
Отмечается, что Paramount хочет полностью владеть Warner Bros. Discovery, в том числе ее активами и телевизионными сетями CNN и TNT Sports.
Эллисон сообщил, что гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава пока не дал ответ на это предложение. Гендиректор считает, что сделка с Paramount будет одобрена регуляторами быстрее, он указал на меньший размер компании и ее дружественные отношения с администрацией президента США Дональда Трампа.
Ранее телеканал CNBC сообщил, что администрация Трампа выразила сомнения относительно сделки между Netflix и компанией Warner Bros (WBD), которая предполагает приобретение не только кинокомпании, но и активов Discovery в сфере стриминга. Отмечается, что в Белом доме рассматривают возможность воспрепятствования этому слиянию, что благоприятно скажется на позиции Paramount, руководство которой поддерживает тесные связи с лидером США.