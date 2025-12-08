Paramount предложила выкупить Warner Bros. Discovery за $108 млрд наличными

Ранее телеканал CNBC сообщил, что администрация Трампа выразила сомнения относительно сделки между Netflix и компанией Warner Bros (WBD), которая предполагает приобретение не только кинокомпании, но и активов Discovery в сфере стриминга. Отмечается, что в Белом доме рассматривают возможность воспрепятствования этому слиянию, что благоприятно скажется на позиции Paramount, руководство которой поддерживает тесные связи с лидером США.