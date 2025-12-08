В России обозначили условия для структурной перестройки экономики, о которой заявил Путин

«(В 2025 году, — прим. URA.RU) удалось принять несколько документов, как например, программа структурной перестройки экономики — как документ она появилась на прошлой неделе. Но это не значит, что уже сама структурная перестройка идет по этому плану, но наличие плана, во-первых, уже хорошо, а во-вторых, безусловно, структурная перестройка идет еще по причине того, что охлаждение экономики неминуемо переструктурирует экономику», — сказал Александр Шохин. Так он ответил на вопрос о том, удалось ли за прошедший год выполнить поручение президента о начале структурных изменений в экономике, которой тот делал еще в начале 2025-го.