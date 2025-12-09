Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 9 декабря

Национальный банк изменил валютные курсы на 9 декабря, вторник. В частности, стал выше курс евро, а курс доллара и курс российского стали легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 9 декабря, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8899 белорусского рубля, 1 евро — 3,3668 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7726 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, определенными на понедельник, 8 декабря, курс евро стал выше, а курс доллара и курс российского рубля потеряли в весе. Заметнее при этом в сторону увеличения был изменен курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже сразу на 0,0068 белрубля, курс евро подрос на 0,0138 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0119 белрубля.
Также Нацбанк сообщил, что белорусы за три месяца потеряли 188 000 рублей, оформляя визы и покупая горящие туры.
А «Белавиа» ввела дополнительное питание на рейсах в виде сетов с пирожками.