Шопинг доводит россиянок до рехабов: они просто не могут остановиться

Все больше россиянок оказываются в реабилитационных центрах из-за тяжелой зависимости от онлайн-шопинга. Неконтролируемые покупки приводят к долгам, ссорам в семьях и попыткам родственников оградить женщин от маркетплейсов. В таких ситуациях родные нередко принимают решение отправить их в рехабы.
«В рехабах предлагается групповая психотерапия и постоянная поддержка психологов, а главное — совместное проживание с товарищами по несчастью с “отрывом” от возможности продолжать неконтролируемые покупки», — выяснил KP.RU.
Такие центры размещаются при клиниках и работают по их программам, но медицинской лицензии не имеют. По закону она не требуется, если речь идет только о реабилитации. Территория обычно закрыта, выход контролируется, а проживание — в небольших комнатах по 3−6 человек.
Стоимость таких услуг в Подмосковье достигает 130−255 тысяч рублей в месяц, а в некоторых клиниках — и до полумиллиона. В регионах цены ниже.
Напомним, недавний случай в Москве показал, что рехабы могут использовать и в корыстных целях. Мужчина, не желая делить имущество при разводе, вызвал «специалистов», которые силой увезли его жену в такой центр.