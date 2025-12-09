Россиянам назвали симптомы болезненной зависимости от покупок

Эксперт выделила несколько тревожных маркеров. Это когда мысли о покупках занимают слишком много времени, расходы скрываются от близких, настроение подскакивает лишь в момент оплаты, а попытки ограничить себя вызывают раздражение и тревогу. Еще один признак — конфликты в семье из-за трат, долгие походы по торговым центрам и «залипание» на маркетплейсах.