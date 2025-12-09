Россиянам назвали симптомы болезненной зависимости от покупок

Шопоголизм давно перестал быть легкой слабостью и все чаще превращается в серьезную проблему, влияющую на эмоциональное состояние, семью и финансы. Клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Дарья Серебрякова в беседе с KP.RU назвала ключевые признаки болезненной зависимости.
«Ключевой вопрос: какое место покупки занимают в вашей эмоциональной жизни? Если они стали способом переживать одиночество, скуку, тревогу, стоит задуматься», — пояснила Серебрякова.
Эксперт выделила несколько тревожных маркеров. Это когда мысли о покупках занимают слишком много времени, расходы скрываются от близких, настроение подскакивает лишь в момент оплаты, а попытки ограничить себя вызывают раздражение и тревогу. Еще один признак — конфликты в семье из-за трат, долгие походы по торговым центрам и «залипание» на маркетплейсах.
По словам специалиста, «чистый» шопоголизм как отдельная болезнь встречается редко. Чаще он идет в связке с эмоциональной нестабильностью, депрессией, биполярными состояниями или зависимостями. Мужчины, как правило, тянутся к дорогим статусным вещам и тратят последние деньги, а женщины уходят в покупки косметики, одежды и аксессуаров.